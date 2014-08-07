Завтра Кабмин огласит пакет санкций против РФ

Правительство Украины завтра объявит пакет санкций против России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Завтра правительство объявит ряд секторальных и персональных санкций в отношении тех лиц, которые поддерживают терроризм и оккупацию Крыма со стороны РФ. Наши действия будут адекватными и симметричными", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, в конце июля правительство Украины создало Комитет по вопросам введения санкций против РФ. Премьер-министр Арсений Яценюк поручил этому комитету в течение 10 дней предложить список лиц и санкций.

4 августа Петренко в ходе заседания Комитета по вопросам применения санкций к лицам, которые поддерживают и финансируют терроризм, отметил, что Украина может применять санкции, направленные на то, чтобы не допустить незаконную материально-техническую поддержку террористов.

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«Речь идет об ограничении въезда определенных лиц на территорию Украины, об ограничении расходов государственных финансов на закупку товаров российского происхождения государственными компаниями и учреждениями, а также органами местного самоуправления. Также об усилении контроля за деятельностью субъектов, которые имеют в своем капитале российское присутствие», – сказал Петренко.