Канада ввела новые санкции из-за дестабилизации ситуации в Украине

Канада ввела новые санкций из-за дестабилизации ситуации в Украине.

Как сообщает Радио Свобода, список опубликован на сайте премьер-министра Канады. Ограничения касаются как физических, так и юридических лиц преимущественно из России.

В список санкций попали российские банки «ВТБ», «Россельхозбанк», «Банк Москвы» и «Российский Национальный Коммерческий Банк». Также ограничения канадского правительства касаются российской «Объединенной судостроительной корпорации» и авиакомпании «Добролет».

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В отношении крымских компаний – это производители вина «Новый свет» и «Массандра».

В список индивидуальных санкций попали президент Чечни Рамзан Кадыров, глава Службы внешней разведки России Михаил Фрадков, директор ФСБ Александр Бортников, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, губернатор Краснодарского края России Александр Ткачев. Также речь идет о так называемом министре внутренних дел оккупированного Крыма Сергее Абисове, лидере группировки «ДНР» Павле Губареве и других лидерах сепаратистов и Донбасса.

Указанным лицам будет запрещен въезд на территорию Канады, а их активы в этой стране, если они есть, будут заморожены.

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В целом под действие ограничений попадают 22 компании и 19 физических лиц.

В течение прошлой недели и начале нынешней Евросоюз, а также США и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий России на дестабилизацию положения в Украине, в частности вмешательства на востоке Украины и аннексии Крыма.