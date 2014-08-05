Обама: "Россия ничего не делает" - The Independent

В своей статье на сайте газеты The Independent Мария Тадео пишет, что Президент Барак Обама ответил на критику, что Владимир Путин контролирует кризис в Украине, утверждая, что Россия – это нация, которая «ничего не делает».

Обама призвал не преувеличивать позиции России в мировой политике и предупредил, что политика Путина, принесет больше вреда, чем пользы в долгосрочной перспективе.

Обама также дал понять, что экономика России столкнулась с серьезными проблемами наряду с сокращением населения и отсутствием перспектив.

«Я действительно думаю, что очень важно сохранить перспективу: Россия ничего не делает», сказал он журналу The Economist.

"Иммигранты не спешат в Москву за возможностями. Средняя продолжительность жизни российского мужчины составляет около 60 лет. Население сокращается."

У России одни из крупнейших в мире запасов нефти и газа, она предоставляет около трети газа и нефти для Европейского Союза, из которых примерно 40 процентов проходит через Украину.

Обсуждая свои отношения с Путиным, президент США заявил, что его администрация чувствовала, что ее «подвел» российский лидер, чей рейтинг взлетел до шестилетнего максимума после аннексии Крыма, но настаивал на том, что действия российского президента будут ему дорого стоить.

«Я думаю, что президент Путин создает глубокое напряжение в России, что, вероятно, вредно для страны в долгосрочной перспективе, но в краткосрочной перспективе может быть политически популярным в стране и очень хлопотным для зарубежных стран», добавил он.

Обама также обсудил отношения США с Китаем, который недавно заключил сделку с Россией на 400 млрд. долларов на покупку газа, описывая напряжение между двумя сверхдержавами как «управляемое», пока Вашингтон ведет себя с Пекином «твердо».

«Одна вещь, которую я, все-таки, скажу про Китай: нужно быть с ними довольно твердым, потому что они будут оказывать давление так сильно, как смогут, пока не встретят сопротивления».

«Они не сентиментальны, и они не заинтересованы в абстракциях. Так что простые призывы к международным нормам являются недостаточными», добавил он.