Украина объявит список санкций против РФ 12 августа

Об этом в ходе брифинга сообщил правительственный уполномоченный по делам европейской интеграции Валерий Пятницкий.

«12 числа эти результаты будут обнародованы. На сегодняшний день комиссия рассчитывает это сделать к этому времени», - заявил Пятницкий.

В то же время, он не стал уточнять, каких именно компаний или физических лиц коснутся санкции, сославшись на необходимость дождаться официальных результатов комиссии.

Читайте такжеУкраина не будет тотально ограничивать импорт товаров из России – Пятницкий

При этом Пятницкий отметил, что санкции со стороны Украины будут приблизительно соответствовать санкциям, введенным ранее Евросоюзом.

«Я не хочу забегать наперед и озвучивать какие-то результаты. Можно определенным образом предугадывать, каких лиц и компаний это коснется. На сегодняшний день эту работу уже проделали ЕС, США, Япония, Швейцария и так далее. Те же швейцарцы взяли за основу перечни ЕС», - отметил правительственный уполномоченный.

Он уточнил, что речь не идет о санкциях, направленных конкретно против России.

«Эти санкции направлены против нарушений правил, по которым мы договаривались торговать», - подчеркнул Пятницкий.

Читайте такжеУкраина готова приостановить санкции против белорусских товаров

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз принял решение о введении третьей экономической фазы санкций за поддержку Россией боевиков на Донбассе и аннексию Крыма. Санкции начали действовать с 1 августа. Они предусматривают ограничение доступа российских банков к европейским финансовым рынкам, введение эмбарго на торговлю оружием, введение экспортных ограничений на товары двойного использования и ограничение доступа России к технологиям в нефтяном секторе. Также ЕС ввел санкции в отношении нескольких физических лиц.

США 29 июля ввели новые экономические санкции против РФ в связи с аннексией украинского Крыма Россией и дестабилизацией в Украине. Они касаются трех российских банков - Банка Москвы, Российского сельскохозяйственного банка и «ВТБ-банка», а также «Объединенной судостроительной корпорации».