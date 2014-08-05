Порошенко предлагает закрепить за военкомами ответственность за качество мобилизованных военных

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время совещания с руководителями силовых ведомств, сообщает пресс-служба главы государства.

На совещании президент отметил достижения АТО: «Мужеством и героизмом, самоотверженностью и ценой своей жизни украинские воины изо дня в день отвоевывают новые населенные пункты, освобождают новые территории от оккупации бандитов-наемников». Глава государства подчеркнул, что за последние два месяца зона проведения антитеррористической операции сократилась на три четверти. «Главный результат - что миллионы людей имеют возможность вернуться к нормальной жизни», - сказал Порошенко.

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Президент подчеркнул, что все операции по освобождению оккупированных территорий имеют целью максимальное сокращение человеческих потерь – как среди мирного населения, так и среди военных.

Говоря о ходе очередной волны мобилизации, президент подчеркнул важность строгого соблюдения законодательства и решительной борьбы с фактами коррупции. Он обратил внимание генерального прокурора и председателя СБУ на наличие таких фактов.

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«Рассмотрите предложение, чтобы военкомы несли ответственность за качество кадрового состава, который мобилизуют. Возможно, мы введем практику, когда боевые офицеры с фронта, получившие ранения, будут работать в военкоматах, даже на должностях военкомов или их заместителей, а военком на 45 суток поедет в Вооруженные Силы», - предложил Порошенко.

Он отметил, что «99,9% наших военнослужащих героически выполняют свои обязанности".