Порошенко проводит совещание с руководителями силовых структур

14:23, 05 августа 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко сегодня в 14.00 проведет совещание с руководителями силовых структур.

Фото УНИАН

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.

«В 14.00 начнется совещание с силовиками», - написал Порошенко.

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