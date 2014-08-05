Порошенко проводит совещание с руководителями силовых структур
14:23, 05 августа 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко сегодня в 14.00 проведет совещание с руководителями силовых структур.
Порошенко сегодня проведет совещание с руководителями силовых структур / Фото УНИАН
Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.
«В 14.00 начнется совещание с силовиками», - написал Порошенко.
В 14.00 начнется совещание с силовиками.
- Петр Порошенко (@poroshenko) August 5, 2014
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