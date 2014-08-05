Порошенко проводит совещание с руководителями силовых структур

Президент Украины Петр Порошенко сегодня в 14.00 проведет совещание с руководителями силовых структур.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter. «В 14.00 начнется совещание с силовиками», - написал Порошенко. В 14.00 начнется совещание с силовиками. - Петр Порошенко (@poroshenko) August 5, 2014

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