Стрелков заказал для боевиков ватники - СМИ
15:56, 05 августа 2014Политика
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Как считает источник, это может свидетельствовать о том, что боевик Стрелков планирует продолжить боевые действия после окончания лета.
REUTERS
Главный боевик из террористической организации "ДНР" Игорь Стрелков заказал для террористов несколько тысяч курток-телогреек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Как считает источник, это может свидетельствовать о том, что боевик планирует продолжить боевые действия после окончания лета.
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"На осень "ДНР" заказано несколько тысяч добротных советских армейских ватников", - процитировал российскому агенству слова террориста Стрелкова один из его заместителей. Где именно были заказаны ватники, собеседник не уточнил.
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