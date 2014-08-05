Стрелков заказал для боевиков ватники - СМИ

Главный боевик из террористической организации "ДНР" Игорь Стрелков заказал для террористов несколько тысяч курток-телогреек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Как считает источник, это может свидетельствовать о том, что боевик планирует продолжить боевые действия после окончания лета.

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"На осень "ДНР" заказано несколько тысяч добротных советских армейских ватников", - процитировал российскому агенству слова террориста Стрелкова один из его заместителей. Где именно были заказаны ватники, собеседник не уточнил.