Заместителя «народного мэра» Славянска обвиняют в содействии террористической организации - ГПУ

Заместителю «народного мэра» Славянска Игорю Перепечаенко инкриминируется содействие террористической организации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, согласно сообщению, ГПУ осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту содействия террористической деятельности заместителем самопровозглашенного мэра Славянска Донецкой области гражданином Украины Перепечаенко.

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Установлено, что 24 апреля, находясь в Москве, он получил от неустановленных досудебным расследованием лиц денежные средства и средства связи, которые по возвращении в Украину должен был передать руководителю террористической группы в Славянске гражданину России С. для их использования в террористической деятельности, проинформировали в ГПУ.

В ходе оперативных мероприятий Службой безопасности Украины этот гражданин задержан.

Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

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В настоящее время решается вопрос об избрании Перепечаенко меры пресечения, сообщили в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН, контрразведка СБУ задержала Перепечаенко, 1972 г.р., в рамках антитеррористической операции.

По данным СБУ, Перепечаенко причастен к организации сепаратистских мероприятий и массовых беспорядков в Донецкой области.

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Известно, что он установил контакт с членами разведывательно-диверсионной группы ГРУ Генштаба ВС РФ, которой руководит гражданин России Игорь Гиркин (Стрелков), и содействовал этим лицам в организации ими террористических актов в Донецкой области.

Указанные действия сотрудников спецслужб РФ привели к гибели сотрудника СБУ во время выполнения служебных обязанностей.

22 апреля по заданию «Стрелка» Перепечаенко чартерным рейсом был доставлен в Москву, где он общался с журналистами «Первого канала», а также получил необходимые указания и инструкции от куратора иностранной стороны о принятии мер по усилению эскалации ситуации в восточных регионах нашего государства. Куратор также передал для «Стрелка» средства (19 тыс. долл.) и техническое средство (прибор для шифровки телефонных разговоров), сообщили в СБУ.

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Во время возвращения из Москвы в Украину в результате спецоперации СБУ он был задержан в аэропорту «Донецк». Указанные средства и техническое средство были изъяты во время задержания.