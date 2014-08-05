The Washington Post: Украинская армия готовится наступать на повстанцев в Донецке

В своей статье на сайте газеты The Washington Post Кэролл Морелло и Майкл Бирнбаум сообщают, что в понедельник украинская армия, кажется, готовит долгожданное наступление на оплот повстанцев Донецк, предупреждая мирных жителей покинуть город, в то время как войска сжимают кольцо вокруг города среди ожесточенных боев.

Дополнительные коридоры эвакуации были созданы для легковых автомобилей, имеющих белые флаги, сказал Андрей Лысенко, военный представитель. Городские власти Донецка разместили маршруты коридоров на своем сайте и отметили: «Как показывает практика, такие сообщения распространяются перед началом активных боевых действий».

Лысенко также сообщил, что войска взяли город Ясиноватая, ключевой центр управления железной дорогой между Луганском и Донецком.

Военные почти окружили оба больших города, где сепаратисты провозгласили «народные республики». Об интенсивных боевых действиях в пригороде Донецка, поселке Марьинка, сообщалось в понедельник. Члены добровольной группы под название батальон «Азов» разместили в сети Facebook фотографии с целью показать, что они наступают на Донецк с батальоном Шахтерск, но технология местонахождения предполагает, что фото были сделаны в Марьинке.

Жители намерены оставаться в Донецке, продуктовые магазины переполнены людьми, но улицы пусты. Двух выступающих дельфинов из развлекательного комплекса перевезли в Харьков.

В знак пристального внимания России к событиям, ее МИД в понедельник обвинило Украину в передвижении баллистических ракетных систем «Точка У», а также ракетных установок «Смерч» и «Ураган» в сторону Донецка, допуская, что они в скором времени могут быть использованы против густонаселенной столицы региона. Американские официальные лица, в свою очередь, заявили, что Россия поставляет схожие тяжелые ракетные системы повстанцам через границу, что Москва отрицает. Украина отрицает наличие баллистических ракет, утверждая, что они были уничтожены в 1990х годах.

В последние дни в Москве все чаще звучат призывы к Кремлю поддержать повстанцев в Украине, поскольку они продолжают терять территории из-за медленного, но беспощадного наступления армии.

Украина и Запад выразили тревогу по поводу очевидного наращивания российских войск вдоль границы. В понедельник ВВС России объявили военные учения с участием более чем 100 самолетов, среди них бомбардировщики, истребители и вертолеты. Информационное агентство Интерфакс сообщило, что учения будут включать стрельбу ракетами.

Также были признаки того, что на поле боя не все шло по украинскому сценарию. Российские официальные лица сказали, что сотни украинских солдат перешли в Россию за одну ночь в воскресенье, но, говорят, 180 вернулись в понедельник.

Информационное агентство ИТАР-ТАСС сообщило, что многие были из 72-й механизированной бригады, которая расположена на границе и пережила интенсивный артиллерийский и минометный огонь. Агентство процитировало слова командира бригады, что войска измучены после двух недель почти без боеприпасов, продовольствия или топлива.

Украинские военные чиновники подтвердили, что некоторые солдаты перешли в Россию. Но они не пролили свет на возможные мотивы и не сказали, или ожидается возвращение этих войск в Украину.

Тем временем, стрельба возле места крушения малазийского самолета МН17 заставила команду экспертов под руководством Нидерландов отложить свою работу в понедельник. После более, чем четырехчасового ожидания, команда, состоящая из 100 членов, направилась на одно из двух мест в поисках останков тел и вещей. Задержка заставила экспертов отказаться от посещения второго места крушения. Они нашли только личные вещи, никаких частей тел во время поиска.