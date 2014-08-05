Spiegel: Параллельная вселенная Путина

Об этом пишет в своей статье на сайте Spiegel.de Кристиан Нееф.

«Ужас, стыд и позор! Невероятная наглость!» Россия ужасно взволнована. Из-за кого? Из-за Фабио Капелло, итальянского тренера российской сборной по футболу.

На прошлой неделе перед Российским футбольным союзом Капелло назвал причины позорного выхода сборной из чемпионата мира в Бразилии: ошибки вратаря, слишком медленная игра, отставание европейского футбола. Возмущение было огромным. Этот человек получает примерно 7 миллионов евро, он мог бы взять вину за эту катастрофу на себя. « Он сказал чистую правду – то, что мы все знаем», написал спортивный редактор газеты «Московский комсомолец».

Ладно, футбол и в других странах заставляет кровь закипать. Но в России часто встречается такой тип шизофрении: Русский иногда понимает, что происходит, и, возможно, даже почему, но хочет непременно верить в обратное. Прежде всего, во времена кризиса прибегают к шаблонам, которые предлагают ненавидеть другую власть. Таким образом очень удобно направлять людей.

Правящая элита управляет телевидением

По вопросу об Украине подавляющее большинство людей в России верят, тому, что им непрерывно повторяет российское телевидение: что фашисты убивают мирных россиян, чья вина только в том, что они хотели разговаривать на родном языке. Никто не спросит себя, почему Путин якобы не имеет никакого влияния на сепаратистов, которых он открыто поддерживает. Потому что на телевидении это не обсуждается.

Тем временем, медийная машина работает на полной скорости, так что «никто уже не знает, как ее можно было бы контролировать». Это сказал не злонамеренный иностранец, а Глеб Павловский, бывший советник в администрации президента Путина. Вот несколько примеров российского нарушения восприятия с прошлой недели, которые тоже являются заслугой выходящей за все рамки кремлевской пропаганды:

«Все, абсолютно все, мы можем делать сами», - сказал Путин в прошлом месяце на встрече с представителями военной промышленности. Речь шла о том, как Россия после прекращения отношений с Украиной и ввода западных санкций может заменить импорт. «Больших трудностей я тут не вижу», -заявил президент. Все «недраматично», помогал ему министр экономического развития.

Реальность такова: российская интерконтинентальная ракета SS-18 на треть состоит из украинских частей, двигатели для транспортных самолетов Ан-124 и российских боевых вертолетов завозят из украинского Запорожья, и 90 процентов машин, на которых Россия производит товары военной промышленности, до сих пор покупали на Западе.

Но слово президента – приказ. И правительство запретило еще и приобретение автобусов, трамваев, эскалаторов и бульдозеров иностранного производства для государственных целей. И остановило ввоз овощей и фруктов из Польши, а также молочных продуктов из Украины, хотя супермаркеты во многом зависят от импорта этих продуктов, к примеру, Россия самостоятельно может покрыть только четверть своего спроса на яблоки.

Уже давно требуют самостоятельно строить в России современные самолеты, автомобили и высокоскоростные поезда и производить больше продуктов питания – но до сих пор это не получилось. Каждый русский это знает и на это жалуется. Но тем не менее, большинство поддается пропаганде, после чего страна уже не связана с внешним миром: еще в начале марта 53% россиян были обеспокоены предстоящими санкциями Запада. Сейчас, когда их ввели, доля таких людей, как ни парадоксально, составляет 36%.

Не была ли мечта автаркии (независимости государства от ввоза) еще в советские времена? Разве руководство партии еще тогда не убаюкивало население ложным чувством безопасности? Пропагандируемый СМИ напускной оптимизм привел к очередным удивительным результатам опроса: давно уже так много русских, как сейчас, не верили, согласно опросу Gallup, в то, что экономические условия улучшатся.

В этом случае как раз наоборот: рост ВВП снизился, как и реальный доход в первые четыре месяца этого года. А теперь центральный банк также повысил процентные ставки – что ведет к подорожанию кредитов. Частные лица теперь должны за них платить до 22%. Это касается и инвесторов. Так что эти люди теперь должны срочно строить новые заводы, чтобы заменить западный импорт.

«Так нагло власти еще никогда не врали»

Среднестатистический русский верит всему, что ему преподносят. Он не удивляется заголовку «Комсомольской правды»: «Боинг был случайно сбит украинской армией во время маневра». Он также верит, что киевские «банды» могут напасть на украинские АЭС и что ЦРУ подмешивает в питьевую воду украинцам химические вещества, которые ведут к изменениям в сознании.

«Кремль построил свою пропаганду на мысли, что поддержка его политики морально единственно правильное дело», - говорит Александр Морозов, директор московского Центра медиаисследований. - Каждый, разумеется, хочет быть на правильной стороне, никто больше не видит нужды в критическом мышлении. Люди живут «в вымышленном мире».

Правящая элита России, которая фактически контролирует телевидение, может сформировать общественное мнение по любому вопросу. Они больше не утруждают себя перекручиванием фактов. Они просто «прямо лгут», говорит литературный критик Андрей Мальгин. Таким образом, государство быстрее достигнет желаемого. К чему тогда оставлять место для сомнений?

«Я работал при четырех кремлевских лидерах на советские газеты, от Брежнева до Горбачева», - говорит Мальгин. - Но так нагло и бесстыдно, как сейчас, власти еще не врали никогда. Они достигли новой низшей точки».