СНБО: ООН может ввести санкции, если Украина отзовет миротворцев
00:11, 05 августа 2014Политика
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Если Украина захочет в одностороннем порядке отвести свои миротворческие контингенты из-за границы, возможны санкции со стороны ООН.
ООН может ввести санкции, если Украина в одностороннем порядке отзовет миротворцев / mil.gov.ua
Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль в эфире "Свободы слова" на ICTV, пишет Украинская правда.
"У Украины есть целый ряд обязательств перед ООН. Все же постановления об отправке миротворческих контингентов за границу были приняты Верховной Радой..." - сказал он.
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На уточняющий вопрос "То есть, если Украина захочет в одностороннем порядке отвести эти контингенты, возможные санкции со стороны ООН?", Коваль ответил: "Да".
Как известно, депутат Анатолий Гриценко призвал украинскую власть вернуть домой миротворческий контингент из Либерии, Косова и других "горячих точек".
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