СНБО: ООН может ввести санкции, если Украина отзовет миротворцев

Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль в эфире "Свободы слова" на ICTV, пишет Украинская правда.

"У Украины есть целый ряд обязательств перед ООН. Все же постановления об отправке миротворческих контингентов за границу были приняты Верховной Радой..." - сказал он.

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На уточняющий вопрос "То есть, если Украина захочет в одностороннем порядке отвести эти контингенты, возможные санкции со стороны ООН?", Коваль ответил: "Да".

Как известно, депутат Анатолий Гриценко призвал украинскую власть вернуть домой миротворческий контингент из Либерии, Косова и других "горячих точек".