Порошенко подписал закон "О высшем образовании"

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр образования и науки Сергей Квит.

"Закон "О высшем образовании" подписан Президентом! Приветствую всех. Украинское высшее образование преодолело постсоветские рецидивы и оказалось в другой реальности. Самое время высшим учебным заведениям воспользоваться случаем и наконец стать автономными", - написал Квит.

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Как сообщал УНИАН, 1 июля Верховная Рада Украины приняла закон "О высшем образовании", который предусматривает, в частности, автономию высших учебных заведений, а устав вуза утверждается его учредителем.