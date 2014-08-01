Порошенко подписал закон "О высшем образовании"
00:10, 01 августа 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О высшем образовании".
Порошенко подписал закон "О высшем образовании" / Фото УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр образования и науки Сергей Квит.
"Закон "О высшем образовании" подписан Президентом! Приветствую всех. Украинское высшее образование преодолело постсоветские рецидивы и оказалось в другой реальности. Самое время высшим учебным заведениям воспользоваться случаем и наконец стать автономными", - написал Квит.
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Как сообщал УНИАН, 1 июля Верховная Рада Украины приняла закон "О высшем образовании", который предусматривает, в частности, автономию высших учебных заведений, а устав вуза утверждается его учредителем.
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