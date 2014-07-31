В Раде предлагают ввести уголовную ответственность за двойное гражданство

Автор законопроекта народный депутат Украины Николай Катеринчук предлагает предусмотреть установление уголовной ответственности за неподачу декларации об отсутствии иностранного гражданства (подданства) или о принадлежности к иностранному гражданству (подданству), предоставление заведомо неправдивой декларации об отсутствии иностранного гражданства (подданства), сообщили УНИАН в пресс-службе Европейской партии Украины.

Читайте такжеВР приняла закон о предоставлении помощи переселенцам из Крыма и востока Украины «С целью обеспечения самого существования государства Украина, гарантирования ее независимости и безопасности, преданности лиц, состоящих на выборных должностях или на службе в органах государственной власти и местного самоуправления, на должностях в юридических лицах публичного права, необходимо на законодательном уровне установить требование декларирования отсутствия или принадлежности к иностранному гражданству (подданству) и введению ответственности за несообщение о множественном гражданстве», - считает депутат.