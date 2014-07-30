Силы АТО наступают одновременно с нескольких направлений - СНБО

Об этом во время брифинга в среду заявил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, в среду в первой половине дня авиация нанесла точечные удары по скоплению террористов в окрестностях города Макеевки. Были уничтожены военная техника и укрепления боевиков, сообщает Украинская правда.

Есть информация по уничтожению установки "Град", которая была установлена ​​у террикона шахты имени Кирова, отметил Лысенко.

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Также уничтожен укрепленный блокпост террористов неподалеку Макеевки. Информация о потерях противника в технике и живой силе уточняется.

"В настоящее время идут бои под Авдиевкою Донецкой", - сказал он.

Лысенко отметил, что около 12:45 произошел обстрел из установки "Град" по пограничному пункту пропуска "Мариновка" с территории Российской Федерации. Пострадавших нет.

На Донецкой железной дороге в районе станции Донецк, в результате минометного обстрела террористами, повреждены железнодорожные пути. Перегон для движения поездов временно закрыто.

"В Енакиево российские наемники заминировали большинство сельскохозяйственных угодий с целью срыва сбора урожая", - заявил он.

Кроме того, по словам Лысенко, из Новошахтинска Ростовской области РФ отслеживается движение группы боевиков, которые направляются в сторону границы Украины.

Он отметил, что боевики, которые прибыли в Донецк из Российской Федерации устраивают в школах и других учебных заведениях города свои казармы, опорные пункты и огневые точки.

В населенных пунктах Донецкой области, временно находящихся под контролем террористов, жители не могут начать подготовку к отопительному сезону.

Всех мужчин, которые попадают в поле зрения боевики принудительно направляют на возведение фортификационных укреплений.