Силы АТО наступают одновременно с нескольких направлений - СНБО
Силы АТО ведут наступательные бои одновременно на нескольких направлениях, сжимая кольцо вокруг захваченных террористами территорий на Востоке Украины.
Об этом во время брифинга в среду заявил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
По его словам, в среду в первой половине дня авиация нанесла точечные удары по скоплению террористов в окрестностях города Макеевки. Были уничтожены военная техника и укрепления боевиков, сообщает Украинская правда.
Есть информация по уничтожению установки "Град", которая была установлена у террикона шахты имени Кирова, отметил Лысенко.
Читайте такжеС начала АТО из востока Украины перемещено 56 000 граждан
Также уничтожен укрепленный блокпост террористов неподалеку Макеевки. Информация о потерях противника в технике и живой силе уточняется.
"В настоящее время идут бои под Авдиевкою Донецкой", - сказал он.
Лысенко отметил, что около 12:45 произошел обстрел из установки "Град" по пограничному пункту пропуска "Мариновка" с территории Российской Федерации. Пострадавших нет.
На Донецкой железной дороге в районе станции Донецк, в результате минометного обстрела террористами, повреждены железнодорожные пути. Перегон для движения поездов временно закрыто.
"В Енакиево российские наемники заминировали большинство сельскохозяйственных угодий с целью срыва сбора урожая", - заявил он.
Кроме того, по словам Лысенко, из Новошахтинска Ростовской области РФ отслеживается движение группы боевиков, которые направляются в сторону границы Украины.
Он отметил, что боевики, которые прибыли в Донецк из Российской Федерации устраивают в школах и других учебных заведениях города свои казармы, опорные пункты и огневые точки.
В населенных пунктах Донецкой области, временно находящихся под контролем террористов, жители не могут начать подготовку к отопительному сезону.
Всех мужчин, которые попадают в поле зрения боевики принудительно направляют на возведение фортификационных укреплений.