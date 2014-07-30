Пункт пропуска «Мариновка» обстреляли "Градами" с территории России - Тымчук
С территории России установками залпового огня «Град» был обстрелян украинский пограничный пункт пропуска «Мариновка» (Шахтерский район Донецкой области).
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
«С РСЗО «Град» с территории России обстреляны позиции сил АТО в районе пограничного пункта пропуска« Мариновка», - написал он.
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Также он добавил, что «из минометов террористами осуществлен обстрел н.п. Авдеевка, ранее уволенного силами АТО; с РСЗО «Град» осуществлен обстрелы позиций силовиков на территории аэропорта в Луганске, а также вблизи н.п. Земляное (Луганская обл.); из артиллерии боевиками обстрелян позиции силовиков вблизи н.п. Веселая Тарасовка (Луганская обл.)».