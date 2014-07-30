Генсек ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в районе катастрофы Boeing

Как передает РИА Новости, об этом говорится в распространенном в среду заявлении официального представителя всемирной организации.

"Руководствуясь резолюцией СБ ООН 2166, генеральный секретарь ООН призывает все стороны немедленно прекратить боевые действия в районе места крушения, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ международных групп", - отмечается в заявлении.

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Как отмечает официальный представитель ООН, генсек "удручен сообщениями о том, что группы судмедэкспертов и участники расследования в Донецке, которые должны расследовать уничтожение самолета малайзийских авиалиний МН17, по-прежнему не имеют доступа к месту и не могут выполнить свою крайне важную работу из-за тяжелых боев в районе катастрофы".

Пассажирский самолет Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой 17 июля и упал на территории, контролируемой пророссийскими боевиками в Донецкой области. На борту лайнера находились 298 человек, среди которых — 85 детей и 15 членов экипажа. Все они погибли.