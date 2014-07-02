Пан Ги Мун огорчен возобновлением огня в Украине

Об этом заявил его представитель Стефан Дюжаррик, сообщает BBC Украина

"Генсек с беспокойством следит за сообщениями о возобновлении столкновений на востоке Украины и крайне огорчен тем, что объявленный президентом Украины Петром Порошенко режим одностороннего прекращения огня так и не положил конец насилию", - сказал он на брифинге в Нью-Йорке.

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Пан Ги Мун вновь призвал все стороны противостояния в Украине добиваться настоящего прекращения огня.

Кроме того, лидер ООН решительно "осудил продолжающиеся незаконные насильственные действия со стороны вооруженных групп".