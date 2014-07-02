Пан Ги Мун огорчен возобновлением огня в Украине
01:45, 02 июля 2014Политика
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Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выражает сожаление по поводу возобновления огня на востоке Украины.
Пан Ги Мун выражает сожаление по поводу возобновления огня на Донбассе Фото УНИАН
Об этом заявил его представитель Стефан Дюжаррик, сообщает BBC Украина
"Генсек с беспокойством следит за сообщениями о возобновлении столкновений на востоке Украины и крайне огорчен тем, что объявленный президентом Украины Петром Порошенко режим одностороннего прекращения огня так и не положил конец насилию", - сказал он на брифинге в Нью-Йорке.
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Пан Ги Мун вновь призвал все стороны противостояния в Украине добиваться настоящего прекращения огня.
Кроме того, лидер ООН решительно "осудил продолжающиеся незаконные насильственные действия со стороны вооруженных групп".
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