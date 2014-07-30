МВД предлагает конфисковывать имущество у осужденных террористов и диверсантов

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

«МВД предлагает дополнить статьи Уголовного кодекса, наказывающие за преступления, связанные с терроризмом, посягательством на территориальную целостность и национальную безопасность Украины, диверсии, государственную измену и шпионажем, таким видом наказания – как конфискация имущества и денежных средств», - написал он.

«Это аргументируется тем, что действия террористов, шпионов, диверсантов, боевиков, членов террористических групп и организаций, представителей СМИ, разжигающих сепаратистские настроения и призывающие к терроризму, нанесли непоправимый ущерб жизни и здоровью тысяч украинских граждан, а также нанесли и наносят колоссальный ущерб национальной экономике, за что, по мнению МВД, должны нести не только ответственность в виде лишения свободы, но и материальную, имущественную ответственность в виде конфискации имущества и денежных средств», - считает Аваков.

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По его словам, МВД разработало законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, который просит поддержать все министерства и ведомства, а также всех народных депутатов-патриотов Украины.

В частности, нормы о конфискации имущества и денежных средств предлагается внести в следующие статьи Уголовного кодекса: ст. 109 УК «Действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя и свержение государственной власти»; ст. 110 УК «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»; ст. 111 УК «Государственная измена»; ст. 113. УК «Диверсия»; ст. 114. УК «Шпионаж»; ст. 258 УК «Терроризм»; ст. 258 -1 УК «Вовлечение в совершение террористического акта»; ст. 258-2 УК «Публичные призывы к совершению террористического акта»; ст. 258-3. УК «Создание террористической группы или террористической организации»; ст. 258-4 УК «Пособничество в совершении террористического акта»; ст. 260. УК «Создание незаконных вооружённых формирований»; ст. 261. УК «Нападение на объекты, на которых есть предметы, представляющие повышенную опасность для окружающих – химические, радиоактивные, биологические или взрывчатые вещества».

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Аваков также приводит «предварительную классификация групп лиц, которые должны нести уголовную ответственность и подпадать под действия санкций в случае вынесения обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу». Это, в частности:

1. Должностные лица органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также депутаты местных советов и депутаты Верховной Рады, призывавшие к расколу Украины, содействовавшие организации так называемого «референдума» 16 мая, а также содействующие террористическим и сепаратистским акциям на всей территории Украины;

2. Все «министры» и прочие должностные лица так называемых «ЛНР» и «ДНР», занимающие свои «посты» в период, начиная с 06.04.2014 года;

3. Руководители и члены незаконных вооруженных формирований, действующих против интересов Украины;

4. Все депутаты Верховной Рады Автономной республики Крым, которые голосовали за отсоединение Крыма от Украины, а также должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления АРК, которые активно участвовали в организации и проведении «референдума» об отделении Крыма от Украины;

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5. Представители средств массовой информации (как украинские, так и зарубежные) - призывающие к сепаратизму, организации террористических актов и вооруженному противостоянию против законной украинской власти;

6. Должностные лица (в том числе депутаты всех уровней) Российской Федерации и других государств, призывающих к войне с Украиной и публично призывающие к нарушению территориальной целостности Украины;

7. Украинские и зарубежные физические и юридические лица, спонсирующие терроризм и сепаратизм на территории Украины.

«Рамки очерчены. Задачи поставлены. В пятницу докладываем премьеру, в среду выносим на Кабмин конкретику. Вам кажутся некоторые номы жесткими? По-другому сейчас нельзя!», - подытожил Аваков.