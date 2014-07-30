Сикорский уверен, что РФ пострадает от новых санкций больше, чем ЕС

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский называет утвержденные вчера новые санкции Европейского Союза против России невыгодными для обеих сторон, но больше от них пострадает российская экономика.

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом он сказал в эфире TVN24 Biznes и Њwiat.

«Санкции влияют на обе стороны и могут вызывать у другой стороны либо рефлексию, либо эскалацию. Боюсь, что в России не действует логика экономической выгоды, а действует логика консолидации власти, логика удержание системы клептократии, и это для российской власти самое важное», - сказал Сикорский.

Министр сказал, что Евросоюз "в квотах" понесет от введения санкций похожие потери, как Россия, но "пропорционально" они будут меньше.

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Он также выразил мнение, что последствия санкций проявятся в среднесрочной перспективе, заявив, что они обязательно повлияют на Россию.

"Это богатая страна, но ее средства не являются безграничными", - сказал Сикорский.

Министр напомнил, что санкции, в частности, будут касаться новых контрактов на поставки оружия и технологий для российского энергетического сектора, доступа к рынкам капитала, назвав их согласование Евросоюзом непростым компромиссом.

"В то же время это свидетельство солидарности Запада, демонстрация того, что, несмотря на то, что думает Путин, Запад, как семья демократических государств, которая использует определенные стандарты, существует", - сказал он.

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Сикорский также заметил, что у России был шанс отказаться от поддержки боевиков после того, как был сбит пассажирский самолет "Малазийских авиалиний", но она этого не сделала, и добавил, что, возможно, россияне заняли такую позицию, потому что им "слишком легко" достался Крым.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Европейский Союз объявил о решении ввести санкции против отдельных секторов российской экономики из-за поддержки Россией боевиков, которые с апреля захватили ряд городов на востоке Украины.

Ранее ЕС вводил лишь персональные санкции против ряда чиновников, компаний и организаций, которые принимали участие в незаконном присоединении Россией Крыма и были ответственны за дестабилизацию ситуации на востоке Украины.