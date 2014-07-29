Экономические санкции ЕС против России вступят в силу 1 августа и могут быть пересмотрены

Об этом собственному корреспонденту УНИАН во вторник в Брюсселе сообщил высокопоставленный европейский чиновник после того, как ЕС принял соответствующее решение.

„Санкции будут приняты и опубликованы (в Официальном журнале) в четверг и вступят в действие на следующий день”, - сказал он.

Чиновник также пояснил, что не ко всем предметам применен строгий запрет - „некоторые из них подпадают под разрешительный режим.

В частности, говоря о двух дополнительных торговых мерах - запрет продажи или поставки товаров двойного применения и чувствительных технологий, он отметил, что эти товары могут быть проданы или поставлены России, но для этого потребуется разрешение.

„Относительно запрета продавать, передавать или поставлять товары и технологии двойного применения для российского военного использования, то этими санкциями власти государств-членов могут отклонить любого рода разрешение на соответствующий запрос. Каждый раз, когда речь будет идти об экспорте, нужно будет разрешение”, - сказал он.

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То же самое касается и запрета на поставки чувствительных товаров и технологии для „очень конкретных нефтяных проектов в России”.

„Эти товары также могут быть использованы в других секторах, а поэтому, вместо того, чтоб идти дальше по пути запрета этих технологий, которые поразят газовый и нефтяной секторы, мы введем разрешительный режим для этих предметов и технологий, указывая, когда в разрешении должно быть отказано. Это значит, что эти предметы могут поставляться в Россию, за исключением случаев, когда они предназначены для конкретных проектов, связанных с поисками нефти в Арктике, шельфовой нефти и добычи нефти с глубин. Это не полный запрет этих предметов”, - уточнил европейский чиновник.

Вместе с тем, под полный запрет попал экспорт и импорт оружия и связанного оборудования, и этот запрет будет применен „на новые поставки”.

Чиновник также подтвердил, что ЕС ввел запрет на доступ на рынок капитала, который будет действовать по всему миру”.

”Пакет включает запрет любому оператору ЕС иметь дело с акциями и облигациями, выпущенные крупными российскими банками, 50% которых владеет государство. Таким образом, мы предотвращаем доступ этих банков к рынкам капиталов ЕС, а также будет запрет для европейских инвесторов на инвестиции. Это будет применяться не только на рынок ЕС, но везде в мире - банки ЕС не могут иметь дело с акциями российских банков по всему миру. Это касается как первичного, так и вторичного рынков”, - детализировал собеседник агентства.

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Кроме того, ЕС согласился расширить список лиц и физических лиц, „включая тех, кто поддерживает российских “decision makers”. „Также крымский пакет: под санкции подпали инвестиции и три банка”, - отметил он.

Европейский чиновник также утверждает, что режим санкций будет применен на год и может быть пересмотрен „в свете политического развития событий”.