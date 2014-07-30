Ночь в зоне АТО прошла без жертв среди украинских военных - штаб

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

"Эта ночь для сил АТО прошла без потерь", - говорится в сообщении.Читайте такжеТымчук: Боевики пытаются вернуть утраченные позиции в районе Донецка и Горловки

Согласно сообщению штаба, ночью позиции сил АТО снова были обстреляны боевиками. В частности, было уничтожен автомобиль МАЗ и бронированный тягач сил АТО.

Напомним, за прошедшие сутки погибли 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 55 украинских военных получили ранения.