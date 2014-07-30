Ночь в зоне АТО прошла без жертв среди украинских военных - штаб
08:53, 30 июля 2014Политика
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Ночь в зоне АТО прошла без жертв среди украинских военных.
Ночь в зоне АТО прошла без жертв среди украинских военных - штаб / Фото: УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.
"Эта ночь для сил АТО прошла без потерь", - говорится в сообщении.Читайте такжеТымчук: Боевики пытаются вернуть утраченные позиции в районе Донецка и Горловки
Согласно сообщению штаба, ночью позиции сил АТО снова были обстреляны боевиками. В частности, было уничтожен автомобиль МАЗ и бронированный тягач сил АТО.
Напомним, за прошедшие сутки погибли 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 55 украинских военных получили ранения.
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