Россияне отпустили журналиста "Спецкора": Агарков уже в Украине
02:47, 30 июля 2014Политика
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Украинского корреспондента программы "Спецкор" Евгений Агарков, которого россияне почти две недели удерживали в миграционном изоляторе в 169 километрах от Воронежа и обвиняли в незаконной журналистской деятельности, едет домой и уже находится на территории Украины.
Россияне отпустили Евгения Агаркова / tsn.ua
"Чувствую себя хорошо, жив-здоров, еду домой. Хочу кричать "Слава Украине!", - сказал ТСН телефону уволен журналист.
По словам Евгения, на границе сотрудники ФСБ почти два часа не хотели его пропускать, но при содействии украинского консула Г. Брискаленко процедура пересечения границы ускорилась и журналиста отпустили.
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Кроме того, журналист добавил, что ему запретили въезд на территорию Российской Федерации сроком от 3 до 5 лет.
В среду, 30 июля, на ТСН в 19:30 состоится онлайн-конференция с уволенным корреспондентом "Спецкора" Евгением Агарковым, который расскажет подробности своего российского "плена".
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