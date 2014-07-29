Тымчук уточнил, что террористы все же убили ребенка, но не сироту

Об этом Тымчук сообщил на своей странице в Facebook.

«Мы очень хотели бы ошибиться, но, к глубокому сожалению, сообщение группы «ИС» относительно обстрела террористами «ДНР» транспорта с мирными жителями и гибелью ребенка подтверждается. Наши источники допустили неточность лишь в том, что речь идет не о воспитанниках детских домов, вывозимых из Донецка (колонна транспорта с этими детьми была обстреляна боевиками, но, к счастью, обошлось без жертв). Трагический случай с обстрелом транспорта и гибелью ребенка, о котором мы сообщили, произошел вчера во время вывоза детей беженцев, которых родители пытались вывезти с Донбасса в частном порядке», - написал Тымчук.

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Он добавил, что украинские спецслужбы также обладают соответствующей информацией и в данное время расследуют это чудовищное преступление боевиков.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 июля, Тымчук сообщил, что боевики «Донецкой народной республики» расстреляли микроавтобус с детьми: «По данным группы «Информационное сопротивление», вчера на участке трассы Донецк-Волноваха боевики «ДНР» расстреляли микроавтобус с детьми, которых эвакуировали из детских домов Донбасса».

«Один ребенок погиб. Около 10 детей получили ранения различной степени тяжести», - заявил он.

Позже во время пресс-конференции уполномоченный ВР по правам человека Валерия Лутковская заявила, что все дети, которых эвакуировали из Донецка, доехали до Мариуполя.

"Все дети, которые выехали из города Донецка, доехали до Мариуполя без каких-либо повреждений. То же касается и воспитателей, которые ехали с ними. Действительно, был нецеленаправленный обстрел этого автобуса. Снаряды разорвались рядом, но все дети, которые выехали из Донецка, все живыми и невредимыми доехали до Мариуполя", - подчеркнула она, отметив, что всего выехал 81 ребенок.