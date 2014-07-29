Убийца полковника Радиевского задержан - Семенченко

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал командир батальона территориальной обороны "Донбасс" Семен Семенченко.

"Взяли снайпера, который застрелил полковника Радиевского, который трагически погиб во время штурма", - заявил Семенченко.

Он также отметил, что уже третий день продолжается зачистка Лисичанска от боевиков.

"Власть сбежала, милиция оказалась здесь с оружием. Каким образом они уживались с сепаратистами, я не знаю. Сейчас мы нашли депутатов, руководителей коммунальных служб, заправили их бензином, чтобы они организовали жизнедеятельность, пока жители не выберут новых", - добавил комбат.

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По его словам, следующими населенными пунктами, за которые будут сражаться бойцы его батальона, будут район Стаханова и, может, Луганск.

Напомним, Александр Радиевский погиб во время боевых действий по освобождению Лисичанска. Президент Петр Порошенко посмертно присвоил ему звание генерал-майора.