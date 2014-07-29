Следователи допрашивают мэра Стаханова, который сотрудничал с террористами

Геращенко: Борисов дает показания в Главном следственном управлении МВД / tourdnepr.com

Об этом в эфире "Свободы слова" сказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Сейчас господин Борисов дает показания в Главном следственном управлении МВД", - сказал он.

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По словам Геращенко, мэр Стаханова рассказал бойцам батальона "Айдар", которые его задержали, что референдум 11 мая о провозглашении "ЛНР" был организован в том числе и председателем фракции Партии регионов в Верховной Раде Александром Ефремовым.