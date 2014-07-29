Следователи допрашивают мэра Стаханова, который сотрудничал с террористами
00:06, 29 июля 2014Политика
0 0
Сотрудники Министерства внутренних дел допрашивают задержанного мэра г. Стаханова Луганской области Юрия Борисова, подозреваемого в сотрудничестве с террористами.
Геращенко: Борисов дает показания в Главном следственном управлении МВД / tourdnepr.com
Об этом в эфире "Свободы слова" сказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Сейчас господин Борисов дает показания в Главном следственном управлении МВД", - сказал он.
Читайте такжеСиловики АТО задержали мэра Стаханова
По словам Геращенко, мэр Стаханова рассказал бойцам батальона "Айдар", которые его задержали, что референдум 11 мая о провозглашении "ЛНР" был организован в том числе и председателем фракции Партии регионов в Верховной Раде Александром Ефремовым.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter