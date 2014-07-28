Украина должна защищаться от ксенофобии в российских книгах - вице-премьер

Об этом заявил вице-премьер-министр Александр Сыч на брифинге «Украинская книга в условиях информационной войны», сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

Сыч подчеркнул, что Украине критически важно выстраивать гуманитарную политику таким образом, чтобы общественные ценности не разъединяли, а объединяли граждан. «Если научиться мировоззренчески предотвращать войну, ее не придется выигрывать ценой страданий, смертей и ущерба», - отметил он.

Читайте также«1+1 медиа» предложила критерии снятия с эфира российских сериаловПри этом вице-премьер-министр среди важных инструментов консолидации общественного мнения назвал политику содействия развитию отечественного книгоиздания и книгораспространения, а также восстановление деятельности соответствующей Межведомственной комиссии при Кабинете министров.

«Нам удалось перейти от активного диалога с обществом в этой области к выработке эффективных механизмов сотрудничества в принятии государственных решений. В частности, в сфере безотлагательной защиты украинского книжного рынка от чрезмерного импорта, систематизации налоговых льгот, популяризации чтения и нормирование проблем в сфере книгоиздания», - сообщил чиновник.

Сыч отметил, что в связи с решением правительства о введении санкций в отношении секторальной продукции, произведенной в России, комиссией предложено внедрить соответствующие санкции и в отношении книг российского производства. «Я далек от того, чтобы утверждать, что вся российская книга плохая. В то же время, мы просто обязаны защитить украинского потребителя от ксенофобского издательского продукта, направленного на дестабилизацию ситуации в стране», - подчеркнул вице-премьер-министр.

Напомним, российское издательство "Эксмо" в этом году выпустило серию "фантастических боевиков", где пропагандируется ненависть к украинцам.