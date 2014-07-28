В Торезе в среде боевиков произошел раскол, они группами покидают город - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«В городе Торез Донецкой области российские наемники, угрожая оружием, отобрали у местного населения 7 автомобилей. По предварительной информации в среде боевиков наблюдается раскол и некоторые группы срочно покидают город», - заявил он.