В Торезе в среде боевиков произошел раскол, они группами покидают город - СНБО
17:47, 28 июля 2014Политика
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В Торезе Донецкой области в среде боевиков произошел раскол, они группами покидают город.
Reuters
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«В городе Торез Донецкой области российские наемники, угрожая оружием, отобрали у местного населения 7 автомобилей. По предварительной информации в среде боевиков наблюдается раскол и некоторые группы срочно покидают город», - заявил он.
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