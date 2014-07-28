На границе с Украиной - около 100 тысяч российских военных - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

«По разным оценкам, в том числе партнерских структур нашего центра, это более 100 тыс. военных, которые могут принять участие в такой агрессии», - сказал Бадрак.

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По его словам, присутствие российских войск сегодня фиксируется по полукольцу от территории Беларуси на севере до территории Приднестровья на юго-западе.

При этом эксперт отметил, что август может стать наиболее опасным для Украины месяцем.

«Тактическая задача Путина заключается в срыве парламентских выборов», - сказал Бадрак, отметив, что наиболее вероятным месяцем для проведения выборов является октябрь, а об их проведении, согласно законодательству, власти должны проинформировать украинцев за два месяца.

По мнению Бадрака, Кремль официально не объявит войны, а будет постепенно наращивать объемы диверсионной работы с постепенным втягиванием тяжелого вооружения, авиации и, возможно, ракетной техники.

"На границе стянута не только, скажем, штурмовая авиация или перехватчики, а в том числе и дальняя авиация", - сообщил эксперт, подчеркнув, что около границы были замечены стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 МС, которые способны нести ядерное оружие.

Вместе с тем, эксперт считает, что Организация североатлантического договора (НАТО) на сегодняшний день не может ничего противопоставить России из-за провала в имплементации военно-политических решений стран – участниц альянса.

"Традиционная бюрократия в НАТО оказалась самым слабым звеном Североатлантического альянса", - сказал Бадрак, предположив, что в случае агрессии Кремля по отношению к странам Балтии или Балкан НАТО не ответило бы России.