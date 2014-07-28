Из-за катастрофы Боинга главы МИД Нидерландов и Австралии прилетят в Киев

Дипломаты хотят получить согласие Украины на доступ к месту крушения самолета Boeing-777 в Донецкой области нидерландских и австралийских полицейских, сообщает Немецкая волна.

В министерстве иностранных дел Нидерландов отметили, что министры собираются проконсультироваться "о доступе к месту катастрофы".

В свою очередь Бишоп заявила, что они с Тиммермансом хотят достичь быстрого принятия решения украинского парламента о допуске полицейской миссии к месту падения самолета.

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По ее словам, внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, запланированное на 31 июля, должно быть перенесено на вторник.

"Украинский парламент должен одобрить допуск международной миссии к месту авиакатастрофы", - подчеркнула Бишоп.

По ее словам, требуется и согласие сепаратистов контролируют территорию вокруг обломков самолета.