В Одессе ко Дню ВМС появились билборды с надписью "ла-ла-ла-ла"
22:25, 27 июля 2014Политика
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В Одессе появились билборды с поздравлением по случаю Дня Военно-Морских сил Украины и со скрытым подтекстом для моряков.
В Одессе появились билборды с поздравлением ко Дню ВМФ и скрытым подтекстом для моряков / Фото: Алексей Гончаренко
На билбордах изображен корабль, а также надпись: «С Днем ВМС», ниже слова из популярной песни футбольных фанатов о президенте РФ Владимире Путине: «Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла».
Первую фразу кричалки ультрас, авторы поздравления зашифровали при помощи флагов международного свода сигналов.
"Одесса - столица ВМС Украины и в праздничный день в городе мы разместили такие борды. Морякам смысл ясен, а остальные могут воспользоваться морским кодом и прочитать поздравление. Слава Украине!", - написал на своей странице в Facebook депутат областного совета Алексей Гончаренко.
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