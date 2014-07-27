В Одессе ко Дню ВМС появились билборды с надписью "ла-ла-ла-ла"

На билбордах изображен корабль, а также надпись: «С Днем ВМС», ниже слова из популярной песни футбольных фанатов о президенте РФ Владимире Путине: «Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла».

Первую фразу кричалки ультрас, авторы поздравления зашифровали при помощи флагов международного свода сигналов.

"Одесса - столица ВМС Украины и в праздничный день в городе мы разместили такие борды. Морякам смысл ясен, а остальные могут воспользоваться морским кодом и прочитать поздравление. Слава Украине!", - написал на своей странице в Facebook депутат областного совета Алексей Гончаренко.