ВМС в сжатые сроки провели боевое слаживание - Гайдук

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в приветствии командующего украинских ВМС контр-адмирала Сергея Гайдука личному составу и гражданским коллегам по случаю Дня флота Украины, который отмечается сегодня.

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По словам Гайдука, учитывая последние события в стране, изменены подходы к празднованию Дня флота Украины, «профессиональный праздник – это, в первую очередь, дополнительный повод для осмысления пройденного и уточнения актуальных задач».

Как отметил командующий, «хорошо известные в мире дальними походами кораблей, участием в антипиратских и антитеррористических операциях, верностью присяге Военно-Морские силы Украины начали новый, очень непростой и ответственный этап своего развития. Перебазированный в Одесскую и Николаевскую области, флот в сжатые сроки провел боевое слаживание экипажей и подразделений, быстрыми темпами возобновляет свою боеспособность». Гайдук утверждает, что «сегодня корабли и суда, морская авиация и войска береговой обороны выполняют задачи по прикрытию морского и сухопутного участков государственной границы». И в дальнейшем, как сказал контр-адмирал, «с каждым днем будем наращивать возможности Военно-Морских сил выполнять задачи по назначению».

Гайдук поблагодарил украинских военных моряков «за проявленные мужество и решительность», а одесситам и николаевцам, всем регионам страны, ветеранам войны и флота – «за вашу постоянную поддержку и помощь».

Накануне, выступая в Одессе на торжественном собрании по случаю Дня флота Украины, Гайдук подчеркнул, что «2014 год навсегда изменил жизнь государства, флота и каждого из нас». По его словам, «Военно-Морские силы первыми встретили так называемую гибридную войну, а в действительности – массированную и подлую кампанию, которая совместила безумное информационное давление, вооруженное нашествие, обман, подкуп и предательство». Командующий ВМС добавил: «Мы выстояли. В марте флаг Военно-Морских сил стал символом сопротивления и единения украинского народа».

Сегодня в Одессе по случаю Дня флота Украины будет проведен ряд торжественных мероприятий.