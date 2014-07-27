СМИ: Пентагон поможет Украине уничтожать ракетные силы террористов

Об этом сообщает The New York Times.

Однако, по данным издания, вопрос еще не обсуждался в администрации Обамы.

Как заявили источники, США уже предоставляют Киеву разведданные, но не свежие, а имеющие "историческую ценность" - с опозданием на часы и даже дни, что не позволяет их использовать для поражения целей, и пока непонятно, согласится ли Обама на то, чтобы предоставлять Украине более оперативную и подробную информацию о целях боевиков - это будет означать, что США все глубже втягиваются в конфликт.

Читайте такжеПентагон: Россия планирует передать террористам на Донбассе тяжелое вооружениеОднако планы делиться данными разведки с Украиной имеют серьезную поддержку в Пентагоне и вполне вписываются в доктрину национальной безопасности Обамы, которая позволяет поддерживать партнеров и союзников в защите своей территории без прямого привлечения войска США, отмечает издание.