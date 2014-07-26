СБУ задержала в Краматорске разведчика "ДНР" по прозвищу "Тунгус"
СБУ задержала в Краматорске местного жителя, гражданина Украины по прозвищу "Тунгус", 1981 года рождения, который был разведчиком террористической организации "ДНР", о чем имел соответствующее удостоверение.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ. Выяснилось, что в последнее время по заданию вожаков "ДНР" "Тунгус" координировал функционирование блокпоста террористов в районе завода "Энергомашспецсталь" в Краматорске.
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Установлено, что разведчик также собирал информацию о местах дислокации украинских силовиков, согласовывая свои действия с боевиками "Бабаем", "Ямалом" и "Хмурым" - заместителем Игоря Гиркина, кадровым сотрудником Главного разведывательного управления вооруженных сил России Петровским С.М.
Известно, что "Тунгус" лично принимал участие в грабежах и разбойных нападениях на мирных жителей Краматорска.
При задержании у боевика изъят пистолет Макарова (травматический, переделанный под стрельбу боевыми патронами) с двумя снаряженными боевыми обоймами и автомат АКС с тремя снаряженными магазинами.
В рамках начатого уголовного производства продолжаются следственные действия.