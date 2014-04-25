Вертолет в Краматорске подорвал российский наемник "Бабай" - очевидец

Вертолет в аэропорту Краматорска из гранатомета подорвал российский наемник по прозвищу "Бабай". Об этом "ОстроВу" рассказал очевидец.

По его словам, известный по многочисленным фотографиям боевик, поднявшись на крышу дома, произвел выстрел из оружия, похожего на гранатомет.

Затем "Бабай" спустился вниз, сел в автомобиль "УАЗ" и спокойно уехал.

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Как сообщал "ОстроВ", бородатый боевик, который неоднократно всплывал на фотографиях из востока Украины, является россиянином Александром Можаевым. Сам он о себе рассказывает, что поехал воевать в Украину, потому что в России его разыскивает полиция за "попытку убийства ножом".