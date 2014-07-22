Отряд пиротехников ГСЧС выехал из Днепропетровска в Славянск и Краматорск

«Колонна из 9 специальных машин, машины "скорой помощи" и машины сопровождения автомобильной службы безопасности дорожного движения ГУ ГСЧС направляется в Донецкую область для работ по разминированию территории городов Славянск и Краматорск, а также близлежащих населенных пунктов», - рассказали агентству в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.Читайте такжеСаперы обезвредили 63 взрывчатых снаряда на путях до Славянска

Пиротехники будут заниматься расчисткой частного сектора, объектов коммунального, промышленного и административного значения

В сообщении отмечается, что с 11 июля в Славянске и Краматорске работает сводный отряд личного состава ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

За это время только в Славянске днепропетровские пиротехники обезвредили 259 боеприпасов, обследовали 496 частных домов, очистили 30 га полей, разминировали водоносную станцию и химзавод.Читайте такжеЗа месяц саперы обезвредили более 300 взрывоопасных предметов в зоне АТО

Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили от пророссийских террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены в середине апреля. Сейчас в данных населенных пунктах ведутся восстановительные работы.