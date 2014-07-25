Нацгвардия получает на вооружение первый танк

Об этом на своей странице в Фейсбук написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Его зовут Т64-Б1М. С завтрашнего дня он пополнит ряды Национальной Гвардии Украины. Он - первый танк в составе гвардейских сил. Еще несколько месяцев назад его и не ждали в силах Нацгвардии. Сегодня же, в условиях террористической войны, развязанной путинским режимом, этот модифицированный для городских условий крепыш - долгожданное усиление боевой мощи", - написал глава МВД.

"Харьковчанин. И он будет в компании. Побуждаем террористов к миру!" - добавил Аваков.