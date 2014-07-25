Нацгвардия получает на вооружение первый танк
22:05, 25 июля 2014Политика
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Национальная гвардия получает танк Т64-Б1М, модифицированный для борьбы с террористами в городских условиях.
танк Т64-Б1М / facebook.com/arsen.avakov
Об этом на своей странице в Фейсбук написал министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Его зовут Т64-Б1М. С завтрашнего дня он пополнит ряды Национальной Гвардии Украины. Он - первый танк в составе гвардейских сил. Еще несколько месяцев назад его и не ждали в силах Нацгвардии. Сегодня же, в условиях террористической войны, развязанной путинским режимом, этот модифицированный для городских условий крепыш - долгожданное усиление боевой мощи", - написал глава МВД.
"Харьковчанин. И он будет в компании. Побуждаем террористов к миру!" - добавил Аваков.
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