National Post: МН17. Мария Путина разгневала голландцев

Голландцы в ярости после того как узнали, что дочь Владимира Путина живет в Нидерландах, мэр одного из городов предложил её депортировать. Об этом говорится в статье под названием «МН17: Мария Путина разгневала голландцев», опубликованной в канадской газете National Post.

Голландцы, разгневанные тем, что самолет Малазийских авиалиний был сбит в Украине с помощью ракеты, которую предположительно запустили поддерживаемые Россией повстанцы, после того, как узнали, что дочь Владимира Путина живет в Нидерландах, потребовали её депортации.

Мария Путина (которой 28 или 29 лет по разным источникам) живет в богатом городке Вооршотен, недалеко от Гааги, вместе со своим голландским спутником Йорритом Фаассеном, который работает на одну из российских энергетических компаний. Этот городок пользуется популярностью среди эмигрантов.

Мэр города Хилверсюма Питер Бруртьес призвал к её депортации во время интервью на радио в среду. Тем не менее, позднее он извинился и сказал, что его комментарии «были продиктованы чувством беспомощности», которое, по его мнению, знакомо многим его согражданам.

Мария Путина – дочь президента России и его бывшей жены, Людмилы Путиной. Они развелись в начале этого года после 30 лет брака.

Известно, что Путин хранил в тайне сведения о личной жизни дочери. Она не появлялась в российских СМИ и, как сообщалось раньше, поступила в университет под вымышленным именем.

Некоторые украинцы, живущие в Нидерландах, призывали провести акцию протеста возле жилого комплекса, где проживает Мария Путина, сообщает голландская газета De Telegraaf.

Из 298 человек, которые погибли во время крушения малазийского самолета, 193 были гражданами Нидерландов. Голландцы объявили среду национальным днем траура, первым за последние 50 лет, когда тела первых жертв были возвращены домой.