США оказали украинским военным помощь на 30 млн долларов - Пайетт

Посол США в Украине Джеффри Пайетт отмечает, что его страна оказала украинским военным помощь на 30 млн долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

“Наша помощь всем силовикам в Украине существенно возросла - до 30 млн долларов”, - сказал Пайетт.Читайте такжеСША отправляют военную миссию в Украину для реформ

По словам посла США, эта помощь состоит из многих программ, и одной из приоритетных является работа с Пограничной службой.

“Американские эксперты, которые работают с украинскими коллегами, хотят предоставить систему и технологии, которые являются самыми лучшими и могут обеспечивать большую эффективность, и это касается границы”, - сказал Пайетт.