У Минобороны есть доказательства того, что огонь по Украине ведется с территории России

Об этом заявил министр обороны Украины Валерий Гелетей журналистам в зоне АТО.

Соответствующее видео изложено на Youtube-канале Военного телевидения Украины.

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«Мы имеем непосредственно эти доказательства – доказательства, которые поступают ежедневно: это и видеозаписи, и показания свидетелей, и не только военнослужащих – о том, что с территории Российской Федерации применяется артиллерийский огонь и используется так называемая система «Град»», - отметил министр.

Он продемонстрировал снимки из космоса, на которых показаны позиции российских военных, которые вели минометный обстрел по территории Украины. Гелетей показал съемки лагерей и техники российских военных, заметив, что их расположение и передвижение свидетельствуют о том, что «вся эта схема работает под профессиональными российскими военными».

«И насколько нам известно, сегодня штаб этих контрмер в отношении вооруженных сил Украины проводится именно с территории Российской Федерации, из города Ростова-на-Дону», - отметил Гелетей.