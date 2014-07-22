Министр обороны рассказал про обстрелы с территории РФ и мародерство на Донбассе

Министр обороны Украины Валерий Гелетей дал брифинг относительно последних событий в зоне АТО и ответил на вопросы представителей ведущих телеканалов.

«В течение последних дней с 23-24 часов подразделения Вооруженных Сил Украины на границе подвергаются массированным обстрелам из минометов и «Градов», - сообщил руководитель военного ведомства. - За последнюю ночь огонь велся как с территории Украины, так и России».

По его словам, в районе села Мариновка террористы пытались прорвать государственную границу. Участилось массовое мародерство. Бандиты отбирают автомобили повышенной проходимости, скапливаются в местах, приближенных к границе, чтобы бежать в Российскую Федерацию.

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«Агония бандформирований «ЛНР» и «ДНР» - в разгаре. Об этом свидетельствует и то, что они не останавливаются в своих действиях ни перед чем. Сегодня ночью к одному из блокпостов подъехал автомобиль, начиненный взрывчаткой. И смертник произвел его подрыв. В итоге погибли три украинских военнослужащих, - сообщил Гелетей. - Это нечеловеческие средства, война без правил, а потому нами уже проработаны новые методы борьбы по обезвреживанию террористических банд и отдельных боевиков».

Он отмечает, что в то время, когда на юге украинские подразделения держат оборону, на севере продолжается наступление и кольцо вокруг сепаратистов сужается. Освободившееся Рубежное, Дзержинск, очередь за Лисичанском и Северодонецком. Так, в Дзержинск штурмовая группа Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины вошла направлено и стремительно. Однако террористы нанесли удар по горгосадминистрации и подожгли ее. Украинским военнослужащим пришлось принять бой, уже через несколько часов террористы были рассеяны и панически отступили, оставив свою бронетехнику.

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По словам министра обороны, за последние три дня в плен взято более 35 бандитов, в том числе из руководящего состава и снайперов. У них обнаружены документы, которые засвидетельствовали гражданство России, их фото с главами печально известных террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

«Мы не применяем авиацию и артиллерию по городам, а только по окраинам, где обнаруживаем скопление террористов, - отметил Гелетей. - Террористы прячут свою бронетехнику на территориях больниц и других мирных объектов. То есть воюют без всяких правил. В отдельных случаях по бандитам наносятся точечные удары. Важно, что у сил АТО появляется все больше сторонников со стороны местных жителей. Патриоты информируют подразделения Вооруженных Сил о местах скопления бандформирований, по которым наносятся удары».

В ходе освобождения населенных пунктов воинские подразделения находят большое количество мин, растяжек, неразорванных боеприпасов. Военные инженеры и саперы максимально разминируют дома и обезвреживают взрывоопасные предметы. В освобожденные города за Вооруженными Силами для поддержания стабильности входят Национальная гвардия и милиция.

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«Их работа очень важна, ведь с освобождением города немало террористов одевают гражданскую одежду, садятся за стол, берут на руки детей в ожидании подходящего момента, чтобы показать зубы, - говорит глава оборонного ведомства. - Когда их задерживают правоохранители, конечно, они хватаются за оружие. В городе звучат выстрелы, но они единичны и уже не пугают мирных жителей, большинству из которых война надоела. Во время раздачи продуктов на центральной площади Славянска ко мне лично подошла бабушка и указала на трех парней, которые подстроились в очередь. Так вот, когда их арестовали, никто из мирных людей не сказал и слова в их поддержку».

Гелетей подчеркнул, что Вооруженные Силы делают максимум, чтобы взять Донецк и Луганск. С проведением третьей волны мобилизации, по словам Министра обороны, ротации военных подразделений на передовой не будет, поскольку есть опасность потерять те позиции, которые заняты на сегодня. Наступление Вооруженных Сил могло быть значительно успешнее, если бы не поддержка сепаратистов Россией. В последнее время кроме поставки тяжелого вооружения и техники с территории этой страны ведется обстрел наших подразделений, дислоцированных неподалеку от границы.

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«Сейчас в этом ни у кого не должно быть сомнений, ведь мы имеем неоспоримые свидетельства, - сообщил Гелетей. - Это, в частности, космические снимки, на которых четко видны позиции «Градов», места размещения боевых расчетов, пятна выжженной земли от боевого применения вооружения на российской территории.

«Россия поддерживает террористов и таким образом сама становится полутерористическим государством, - резюмировал Министр обороны.

«С начала военных действий Вооруженные Силы потеряли свыше 250 военнослужащих, свыше 780 - ранены, - отметил он. - Однако с выздоровлением мужественные воины пишут письма с просьбой о возвращении в зону АТО, стремятся воевать вместе с боевыми побратимами.