В Донецке террористы требуют убрать весь транспорт с Привокзальной площади

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета. В сообщении отмечается, что по состоянию на сегодняшний вечер в Донецке сохраняется "стабильно напряженная обстановка".

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В горсовете также сообщили, что террористы обратились к начальнику штаба гражданской защиты станции "Донецк" с требованием убрать весь общественный транспорт с Привокзальной площади.

В связи с этим требованием, сокращены маршруты общественного транспорта: автобусные маршруты №5, 16, 19а, 26, 35а, 46б, 70 будут доезжать до диспетчерского пункта "Ул. Соколиная, 38а". Трамваи по маршруту №1 "ДМЗ-ж/д вокзал" будут доезжать до улицы Экономической, а троллейбусы маршрута №2 "ДМЗ-ж/д вокзал" - до городской больницы №20.

Также террористы ограничивают движение личного автотранспорта в районе Привокзальной площади, сообщили в пресс-службе.