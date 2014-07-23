Ночью в Донецке велись перестрелки и гремели взрывы

Об этом сообщает пресс-служба Донецкого горсовета.

Жители города также свидетельствуют об одиночных перестрелках в Ворошиловском, Калининском, Петровском и Пролетарском районах.

Около 18.00 22 июля произошло аварийное отключение 8 трансформаторных подстанций в Киевском районе. В 20.30 электроснабжение было восстановлено.

По сообщениям МЧС в Донецкой области, около 2.00 23 июля в результате боевых действий артиллерийский снаряд попал на территорию Донецкого казенного завода химреактивов (ул. Софийская, 1), в результате чего произошло возгорание. Пожар удалось ликвидировать в 7.00.

Читайте такжеСилы АТО не применяют артиллерию и авиацию в Луганске и Донецке - спикерПо состоянию на 9.00 в Донецке тихо. Общественный транспорт работает в обычном режиме.