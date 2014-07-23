Зону АТО покинули уже около 50 тысяч украинцев
15:49, 23 июля 2014Политика
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СНБО сообщает о 50 тысячах вынужденных переселенцев из зоны проведения АТО.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
«По оперативной информации, общее количество граждан Украины, которые переселены из района проведения АТО в другие регионы, составляет уже около 50 тыс. человек», - отметил он.
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По словам Лысенко, на границе районов АТО Государственная служба по чрезвычайным ситуациям развернула 3 транзитных пункта для встречи внутренне перемещенных лиц из расчета до 400 человек каждый: в Донецкой области – в районе Красноармейска и Волновахи, в Луганской области – в районе города Сватово.
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