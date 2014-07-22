МИД Украины просит Европарламент признать ДНР и ЛНР террористическими организациями

«Легально признать террористическими группировками Донецкую и Луганскую «народные республики». Сепаратисты, обычно, борются за независимость, но сейчас мы имеем дело с террористами. Мы должны четко сказать, что Россия сейчас должна забрать их обратно, в Россию, а мы готовы начать с людьми на Донбассе», - сказал министр во вторник в Брюсселе, выступая в Европейском парламенте в рамках внеочередного заседания Комитета по иностранным делам.

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По его словам, после трагедии с малайзийским самолетом «Боинг-777» все поняли, что имеют дело с террористами. „Употреблялась разная терминология - сепаратисты, ополченцы. После этой трагедии мы все поняли, что мы имеем дело с террористами, которые поддерживаются Россией. И мы имеем дело с экспортом терроризма”, - заявил министр.

Климкин высказал мнение, что трагедия с самолетом рейса МН17 „началась месяца назад - с оккупации Крыма, и продолжилось дестабилизацией Украины, потоками наемников, оружия через границу”. „Кризис - уже здесь. Это уже не вопрос восточной Украины Украины, это вопрос для всей Европы”, - сказал глава МИД.

Украинский министр также считает, что надежды некоторых на то, что этот конфликт можно будет заморозить, а потом с ним иметь дело, не имеют под собой оснований: «Шансов для этого не осталось. Мы в совсем другой ситуации. Настроения населения на месте изменились».

Кроме того, украинский дипломат подверг сомнению возможность достижения результатов в трехстороннем контактной группе. «Очень мало политического места и даже морального почву для идеи иметь дело с террористами. Россия должна забрать лидеров террористов, которые все являются россиянами, которые почти все бывшие, если они бывшие, агенты российских спецслужб. А нам нужно начать говорить с людьми на Донбассе. Российские террористы должны вернуться в Россию», - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июля, Верховная Рада Украины призвала международное сообщество признать ДНР и ЛНР террористическими организациями, а также просит помощи в пресечении деятельности террористических группировок на востоке Украины.