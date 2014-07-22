Суд приостановил трансляцию телеканала "ТВ Центр-Іnternational" в Украине

Как говорится в сообщении на сайте Нацсовета по телерадиовещанию, "суд также принял решение привлечь к участию в деле в качестве соответчика компанию "Вертикаль-ТВ", которая ретранслирует программы ответчика на территории Украины".

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"Суд вынес постановление об обеспечении административного иска, которым обязал "Вертикаль-ТВ" и провайдеров программной услуги, которые заключили соглашения с этой компанией, временно остановить ретрансляцию в многоканальных телесетях на территории Украины иностранной программы "ТВ Центр-Іnternational" до решения дела по существу. Постановление подлежит немедленному исполнению", - подчеркивается в сообщении.

Предварительное судебное заседание, на которое будут вызваны представители всех сторон, назначено на 4 августа.

Как сообщал УНИАН, в конце июня Нацсовет по телерадиовещанию обратился в Окружной административный суд Киева с иском относительно приостановки ретрансляции на территории Украины иностранной программы "ТВ Центр-International".

Ранее Киевский административный суд принял решение на время рассмотрения иска прекратить трансляцию российских каналов: "Первый канал. Всемирная сеть", "РТР-планета", "Россия-24" и "НТВ-Мир".