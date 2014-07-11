Нацсовет по телерадиовещанию дал сутки на отключение российских телеканалов

Об этом сообщила на своей странице в Facebook член Нацсовета Ольга Герасимьюк.

«Нацсовет по телевидению и радиовещанию дал сутки для немедленного отключения вражеского контента тем вещателям, которые ретранслируют российскую пропаганду на Донбассе, в Луганске», - написала она.

По её словам, основной причиной, по которой запрещенные для трансляции в Украине пропагандистские российские каналы продолжают транслироваться, является то, что ранее «никто не брал на себя ответственность дать команду нажать «выкл».

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Как сообщал УНИАН, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в своем иске к компании «Торсат» просил суд признать программы четырех российских каналов: «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-планета», «Россия-24» и «НТВ-Мир» не отвечающими законам Украины и Европейской конвенции о трансграничном телевидении.

25 марта Киевский административный суд принял решение приостановить трансляцию этих телеканалов в Украине на время рассмотрения иска.

Не смотря на это, в Нацсовете заявили, что провайдеры Донецкой и Луганской областей не выполняют решение суда об отключении трансляции российских телеканалов.

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4 июля Верховная Рада Украины назначила членами Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Олега Черныша, Александра Ильяшенко, Ольгу Герасимьюк и Екатерину Котенко. 7 июля президент Украины Петр Порошенко сменил трех членов Нацсовета по телерадиовещанию, назначив в новый состав регулятора Юрия Артеменко, Владислава Севрюкова и Григория Шверко.