Силовики освободили Юбилейный от террористов - СМИ
04:10, 21 июля 2014Политика
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Силы АТО взяли под контроль поселок Юбилейный, расположенный в окрестностях Луганска. Над населенным пунктом развевается украинский флаг.
Силы АТО взяли под контроль поселок Юбилейный / lenta-ua.net
Об этом со ссылкой на источник в ВСУ сообщает "Информатор".
"Источник в вооруженных силах Украины подтвердил, что поселок Юбилейный контролируется вооруженными силами Украины", - отмечается в публикации.
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По данным источника, украинский флаг в поселке висел еще со вчерашнего дня. В данный момент представители АТО укрепляются на подступах к Луганску в направлении Юбилейного.
Отметим, что с потерей Юбилейного террористы лишаются прямого транспортного сообщения с Перевальском и Донецком.
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