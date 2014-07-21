Силовики освободили Юбилейный от террористов - СМИ

04:10, 21 июля 2014
Политика
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Силы АТО взяли под контроль поселок Юбилейный, расположенный в окрестностях Луганска. Над населенным пунктом развевается украинский флаг.

/ lenta-ua.net

Об этом со ссылкой на источник в ВСУ сообщает "Информатор".

"Источник в вооруженных силах Украины подтвердил, что поселок Юбилейный контролируется вооруженными силами Украины", - отмечается в публикации.

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По данным источника, украинский флаг в поселке висел еще со вчерашнего дня. В данный момент представители АТО укрепляются на подступах к Луганску в направлении Юбилейного.

Отметим, что с потерей Юбилейного террористы лишаются прямого транспортного сообщения с Перевальском и Донецком.

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