СБУ изъяла у краматорских боевиков значительное количество наличных

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, после освобождения силами АТО Краматорска боевики сбежали на базу ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ в АР Крым и пытались поэтапно переправить на территорию полуострова деньги для продолжения террористической деятельности на территории Украины.

К противоправной финансовой сделки были привлечены работники Краматорского отделения одного из коммерческих банков.

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21 июля сотрудники СБУ задержали непосредственных исполнителей переправки денег – местных жителей «Ш» и «С». У них изъято значительное количество наличности.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению других участников краматорского бандформирования.