СБУ изъяла у краматорских боевиков значительное количество наличных

13:56, 22 июля 2014
Политика
0 0

Контрразведка СБУ выявила и пресекла канал финансирования группы бандитов Александра Ткачева (прозвище «Медведь»).

Терористи з Краматорська намагалися переправити гроші / УНІАН

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, после освобождения силами АТО Краматорска боевики сбежали на базу ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ в АР Крым и пытались поэтапно переправить на территорию полуострова деньги для продолжения террористической деятельности на территории Украины.

К противоправной финансовой сделки были привлечены работники Краматорского отделения одного из коммерческих банков.

Читайте такжеВ Донецке сотрудники СБУ задержали координатора действий боевиков

21 июля сотрудники СБУ задержали непосредственных исполнителей переправки денег – местных жителей «Ш» и «С». У них изъято значительное количество наличности.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению других участников краматорского бандформирования.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter