В Луганске за минувшие сутки погибли пятеро мирных жителей

11:50, 22 июля 2014
Политика
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За минувшие сутки в Луганске в результате боев погибли пятеро мирных жителей, еще 16 получили ранения разной степени тяжести.

vk.com/lugansk_city

Об этом сообщается на сайте Луганского горсовета.

В частности, имеется информация о выявлении нескольких мест возгорания: ул. Лутугинская, 133 (сгорели 4 машины на складе), ул. 30-лет Победы (сгорели 5 гаражей и 2 автомобиля гаражного кооператива «Кристалл»).

vk.com/lugansk_city

Также возник пожар в частных домах по адресу: ул. Крутая, 123, ул. Станкостроительная, 12.

Житлові будинки зазнали серйозних пошкоджень / vk.com/lugansk_city

Во время вооруженных противостояний были повреждены системы жизнеобеспечения города. В частности, без электричества остались около 20 тысяч абонентов в Октябрьском, Каменобродском и Артемовском районах. Еще более 7 тысяч человек остались без газа и света.

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