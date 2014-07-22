На въезде в Северодонецк идет бой

09:30, 22 июля 2014
Политика
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На въезде в город Северодонецк со стороны Луганска в районе карьера ведется перестрелка.

На въезде в город продолжается перестрелка / sed-rada.gov.ua

Об этом сообщает портал svsever.lg.ua.

В частности, уточняется, что в бою используются гранатометы, танковые орудия и стрелковое оружие.

К месту события на машинах такси подтягиваются террористы. Из района троллейбусного депо в ту стороны стреляет гаубица, снаряды для нее подвозят из района гаражей возле подстанции.

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