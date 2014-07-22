На въезде в Северодонецк идет бой

Об этом сообщает портал svsever.lg.ua.

В частности, уточняется, что в бою используются гранатометы, танковые орудия и стрелковое оружие.

К месту события на машинах такси подтягиваются террористы. Из района троллейбусного депо в ту стороны стреляет гаубица, снаряды для нее подвозят из района гаражей возле подстанции.

Читайте такжеВооруженные силы начали освобождение города ДзержинскКак сообщал УНИАН, вчера террористы взорвали мост на въезде в Северодонецк со стороны Рубежного через реку Боровую.